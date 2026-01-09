砰砰砰！慣竊偷車拒檢撞警「遭轟12槍」 逃7公里遭逮

桃園市中壢區8日晚間上演一場驚險的警匪追逐戰。（圖／東森新聞）





桃園市中壢區8日晚間上演一場驚險的警匪追逐戰。中壢警方在巡邏途中發現一輛通報失竊的轎車，未料50歲的徐姓駕駛不僅拒絕配合盤查，甚至衝撞員警並加速逃逸。雙方追逐長達7公里，徐嫌沿途違規闖紅燈並擦撞無辜民眾，警方最終果斷連開12槍射破輪胎，強勢破窗將人壓制逮捕。



回顧事發經過，8日晚間10點多，警方巡邏行經高鐵南路四段時，發現該輛失竊轎車，隨即上前示意停車受檢。然而徐姓駕駛見狀拒檢，踩下油門衝撞警車後展開逃亡。徐嫌一路從高鐵站周邊、聖德路一段、民族路狂奔至文化路，期間多次闖紅燈並危險駕駛，導致一名路過騎士遭擦撞右肩受傷，警車也因此受損。

警方一路緊追不捨，雙方追逐約7公里後，終於在復旦路四段與長安路口、國道1號前將嫌犯車輛逼入死角。員警見時機成熟，立即朝該車輪胎連開12槍，成功將車輛攔停。隨後多名員警持警棍擊破車窗，大聲喝斥要徐嫌「下車」、「趴下」，並強行將其拖出車外。儘管徐嫌一度試圖掙扎、不願配合將手背在身後，但在警方強力執法下仍被壓制上銬，員警隨即透過無線電回報現場已獲控制，通知支援警力無需再趕往。



此次圍捕行動造成一名執勤員警手指受傷，所幸並無大礙。經警方深入調查，該名徐姓嫌犯為慣竊，自去年7月起已陸續偷竊5輛轎車、1台計程車及1台機車。全案訊後依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

