「砰！」中國政府集體銷毀非法爆竹 炸出10公尺天坑還害4人受傷

中國集體點燃非法爆竹，炸出10公尺天坑還害4人受傷。圖／翻攝自微博

太扯！中國安徽官員近日查緝一家非法生產爆竹、煙火工廠，竟異想天開，集體點燃銷毀，瞬間炸出一個10公尺的天坑，附近民宅玻璃遭震碎，巨大爆炸聲響更是傳到10多公里外。當地官員表示，此次事故造成4人輕傷，是否有疏失目前仍在調查當中。

根據《新京報》、《九派新聞》等中媒報導，安徽亳州諫城區23日接獲通報，在轄區內有一處非法生產煙火、爆竹的工廠，於26日委託具有專業證照的第三方公司前往稽查，並採「集中銷毀」方式。

廣告 廣告

然而，大量易燃物遭點燃後，瞬間引起大爆炸，附近村莊多間房屋窗戶、鐵門受損，有4人因此受到輕傷。

附近村民表示，爆炸威力巨大，瞬間竄出數公尺高的爆炸蕈狀雲，現場也炸出一個10公尺的天坑，家中門窗玻璃全破，冷氣室外機也遭波及受損，多處民宅一樓鐵捲門也變形損壞。另一名村民也稱，當時正在田裡工作，突然聽到巨大聲響，「方圓10多公里都能聽到」。

諫城區事故管理局今日發布通報，表示相關情況正在依規定調查中，並對附近民眾家中損失進行評估，與後續賠償作業。

事實上，中國湖南臨澧縣今年6月17日才發生一起爆竹工廠爆炸事件，一共造成9死26人受傷，事後調查發現該工廠今年1月才因滅火器設備不合格遭罰款5千人民幣（大約新台幣2萬元），隨後5月又被查出隨意改變廠房用途，遭罰1.5萬人民幣（約新台幣6.15萬元）。

如今再傳出爆竹工廠爆炸事件，且竟是「政府」自行點燃，事發後疑似掩蓋消息，隔了一天才發布公告，也引起社會譁然。



回到原文

更多鏡報報導

中國重大工安意外！雲南昆明「這車站」試驗列車衝撞工人釀11死2傷

香港宏福苑大火／棚網燒光光傳統竹棚卻沒事？ 民眾疑「中國製新網」是元兇

香港宏福苑大火／男星林子幸趁機賣保險挨批「賺死人財」 本人心痛發聲：遭誤解