砰！兩車疑同時闖燈 休旅車遭猛撞「迴旋半圈」車身凹

黑色轎車車頭幾乎全毀。（圖／東森新聞）





苗栗苑裡鎮中正五路與福田11路口，一輛休旅車闖紅燈通過路口，結果遭到一輛從巷口衝出的轎車撞上，休旅車當場被撞到對向車道，車身嚴重凹陷；至於轎車車頭幾乎全毀。不過不只休旅車闖紅燈，轎車衝出巷口時，燈號也已經由黃燈轉為紅燈，警方研判，可能是兩車同時闖紅燈違規。

「砰」的一聲，路口傳出巨大撞擊聲，休旅車被撞到旋轉一圈，當場滑到對向車道，差點撞上前方民眾的車輛，嚇得駕駛趕緊倒車閃避，驚險畫面就在眼前上演。事故發生後，兩輛車幾乎佔據對向車道，白色休旅車的撞擊點在車身側邊，前後車門凹陷變形，黑色轎車則是車頭幾乎全毀。

廣告 廣告

附近民眾：「因為我們被嚇到了，在樓上聽到砰一聲，我本來以為是風太大，門被吹到，跑到陽台看，才發現發生車禍。」

這起車禍發生在苗栗苑裡鎮苗130縣道的中正五路與福田11路口，當時有民眾在路口等紅燈，遠遠就看到白色休旅車一路未減速，明顯沒有停車打算，直接闖紅燈通過，結果遭黑色轎車衝撞。

山腳派出所所長胡建國：「21歲陳姓男子駕駛自小客車，沿中正五路北往南直行，與34歲沈姓男子駕駛自小客車發生碰撞，雙方駕駛均未受傷。」

雖然白色休旅車明顯闖紅燈，不過從畫面回放可以看到，黑色轎車衝出路口時，燈號也已經由黃燈轉為紅燈，定格畫面顯示，兩車幾乎是在紅燈狀態下發生碰撞，形成兩敗俱傷的情況。事後警方出動拖吊車排除事故，初步調查兩名駕駛都沒有酒駕情形，至於是否因未注意號誌，或刻意搶快違規，實際肇責仍有待警方進一步釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／新北泰山疑氣爆！玻璃噴飛 1人輕傷急送醫

張文還有第3波攻擊？聖誕節預訂3天住宿 地點曝光

他PO文談張文：為何不跨年開車撞人？遭檢聲押

