砰！台中汽旅槍響 50歲鵝肉店老闆頭部中彈亡

台中市外埔區一家汽車旅館今天（12/22）上午發生命案，經營鵝肉小吃店的50歲韓姓男子頭部中彈倒臥房內，旅館人員查看時他已失去生命跡象警方採證後初步排除外力介入，不過詳細案情以及槍枝來源仍有待釐清。

今天上午9時45分，台中市消防局獲報，外埔一家汽車旅館櫃檯人員稱一房間內傳來槍響，入內查看發現一名男子倒在血泊中，沒有呼吸心跳。救護人員到場確認，男子頭部兩側有傷口，警方立即封鎖現場。

家屬經警方通知趕往現場，拒絕將男子送醫，由警方接手調查，警方初步勘驗後排除外力介入。

據了解，死者韓姓男子有傷害前科，在外埔地區經營鵝肉小吃店，疑似碰上債務問題；全案已報請檢察官相驗，警方將釐清槍枝來源及實際原因。

