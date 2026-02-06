砰！垃圾車斗瞬冒煙竄火光 清潔員嚇狂喊

清潔人員急忙拿滅火器，熄滅車斗冒出的明火。（圖／東森新聞）





屏東竹田清潔隊昨（5）日傳出意外，疑似有民眾亂丟鋰電池或打火機，垃圾車回到資源回收場時，突然冒出火光，幸好清潔人員反應快，立刻拿出滅火器噴灑，火勢才沒有擴大。

垃圾車清潔員：「放下來、放下來。」

垃圾車開回資源回收廠，突然車斗冒出黑煙，清潔人員看到垃圾堆中瞬間出現明火，趕緊拿滅火器救援，幸好火勢沒有延燒。

接近農曆春節，5日屏東縣竹田鄉清潔隊在資源回收場處理垃圾時，突發意外，車後斗冒煙，到底是什麼物品引燃火勢呢。

屏東縣竹田鄉清潔隊長鄭順發：「疑似有民眾把手機的電池，還有打火機，把它丟到垃圾後面去了，導致我們垃圾在攪碎的當中，產生火花，立即起火，幸好隊員處置得當，拿滅火器立即給它撲滅。」

打火機或電池遇熱引燃，幸好人車平安，沒有引發更大的災害，事實上有許多物品，是不能直接丟進一般垃圾的，例如像是噴霧罐、瓦斯罐、電池類等等，有爆炸易燃風險的物品，都要另外回收，否則將會嚴重造成清運人員的危害。

