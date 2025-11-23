砰！「大冠鷲」誤闖嘉義高鐵站 撞擊玻璃窗倒地

記者廖國雄、吳繢杉／嘉義縣報導

嘉義高鐵站上午出現猛禽「大冠鷲」撞擊玻璃窗，整隻昏倒在地上，還一度起飛引發騷動，幸好沒有飛進大廳，最後由高鐵人員連繫專人帶走，不過救援過程，這隻大冠鷲醒來就飛走了，專家研判牠可能身體虛弱、或是透明玻璃讓牠誤判可以穿越，才會一頭撞上。

嘉義高鐵站竟然出現大型猛禽「大冠鷲」。

目擊者：「小心小心，你們。」

巨型大鳥在地上拍翅起飛，嚇到圍觀群眾，因為這裡是嘉義高鐵站，竟然出現大型猛禽。

目擊者：「不要讓牠進去，那個門先關起來，直接把牠蓋住。」

廣告 廣告

高鐵人員多人出動，有人關門、有人圍三角錐、有人拿網子罩住牠，原來這是一隻大冠鷲。

高鐵工作人員合力捕捉大冠鷲

民眾：「就好像看到那邊圍起來，想說一開始不知道是怎麼，發生什麼事，後來看到，原來是在捕捉一隻，很特別一隻大隻的鳥，大部分都只看到小麻雀而已，第一次看到這麼大隻，又特別的鳥在那邊飛。」

23日中午左右，牠撞上了嘉義高鐵站三號出口的落地玻璃窗，整隻昏倒掉在地上引發圍觀，最後被高鐵人員裝進布袋，交給專業人員處理，結果在救援路上讓牠趁機飛走。



原來這是一隻台灣特有亞種大冠鷲，身長大約70公分左右，體重可超過1.5公斤，主要吃蛇和蜥蜴，住在2000公尺以下中低海拔森林，屬於二級保育類動物。

大冠鷲是台灣特有亞種。

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩：「（大冠鷲）有另外名字叫蛇鵰，中毒或是其他狀況，導致身體虛弱，飛到一個牠本來不太會出沒的地方，另外一個可能就是有大片玻璃，所以牠沒有辦法判斷說這是一個建築物，導致牠不小心撞上去。」

這隻大冠鷲精神恢復，直接展翅高飛離開，但是意外撞上嘉義高鐵站玻璃，也讓旅客們虛驚一場。

更多三立新聞網報導

98％父親「驗出小孩非親生」！這國綠帽連爆 官員籲別再驗了

高市早苗「台灣有事」發言後 最新民調曝：支持率仍奪65％

夜市暴利攤販「一票點名它」 網驚曝：鄰居已買5棟房

宏都拉斯「靠向中國」反被拖垮！蝦農倒一片淚喊：台灣最好

