砰！「左轉車」疑未禮讓 直行車猛撞「車頭全毀」

高雄前金區，凌晨也發生驚險車禍。（圖／東森新聞）





高雄前金區，凌晨也發生驚險車禍，一台車輛行經路口正要轉彎時，疑似因為沒禮讓直行車，造成直行車直接衝撞上去，車頭全毀，直行車駕駛更因為身體不適，被緊急送往醫院治療。

銀色轎車行經路口正準備左轉，此時對向車道，一台白色轎車疾駛而來，下一秒，兩台車瞬間迎面撞上。

只見直行的白色轎車，引擎蓋高高翹起，車頭被撞得近乎全毀。而遭到撞擊的銀色轎車，車門處也全都凹陷變形，現場路面上詮釋噴飛的車殼零件一片狼籍。

銀車李姓駕駛：「看到他（直行白車）已經來不及了，直接從我肚子這樣撞上去。」

驚險車禍就發生在13日高雄前金區，中正與開封路口，疑似因為銀色車轉彎時，沒有禮讓直行的白車才會釀禍。

中正所副所長譚龍翔：「事故造成（直行白車），彭姓女駕駛身體不適送往醫院就醫，（左轉銀車）李姓男駕駛則輕微擦挫傷，無大礙未送醫。」

事後警方更針對兩名駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形。不過至於詳細事發原因及肇事責任，都還有待警方持續調查。

