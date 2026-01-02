砰! 彰化婦疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水狂噴

中部中心 / 李文華 彰化報導

彰化伸港鄉發生驚悚車禍，一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴，車上駕駛和乘客輕微受傷，而車上嬰兒所幸只有臉部輕微的挫傷，通通送醫觀察。





砰！彰化婦人疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水柱狂噴一片混亂

車禍現場休旅車自撞後側翻 出動救護車到場救援。（圖／翻攝畫面）









休旅車開在彰化伸港鄉中山路，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻。救護車到場，火速救援，車子是55歲婦人開的，載著女兒和兩名孫子，兩名大人輕微受傷沒事，那孩子呢？

車禍現場的消防栓也被撞斷 駕駛沒有酒駕肇因有待釐清。（圖／翻攝畫面）





雖然男嬰從外表看起來沒什麼事情，也沒有嚎啕大哭，但救護人員還是將四人送醫觀察。車禍發生在1日當天接近中午，強烈的撞擊力道，讓消防栓斷裂水狂噴，路面瞬間淹水，一片混亂。疑似恍神撞車，造成車輛毀損，公共設施也被撞壞，車禍肇因，有待釐清調查。





原文出處：砰！彰化婦人疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水柱狂噴一片混亂

