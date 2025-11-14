砰！ 救護車鳴笛經過路口「遭撞翻覆」 3人傷幸無大礙

嘉義市 / 綜合報導

嘉義縣消防局六腳分隊，一輛救護車今(14)日早上執行救護任務時，經過路口，遭到綠燈直行的轎車，撞擊翻車，行車紀錄器畫面瞬間歪掉，救護車駕駛、替代役男，和轎車駕駛，共3人受傷，還好都只是輕傷，肇事責任有待釐清。

救護人員獲報之後，火速趕往現場救援，一路鳴笛示警，但沒想到經過路口時，突然砰的一聲，，行經路口，結果和轎車發生碰撞，救護車被撞到瞬間翻覆，行車紀錄器畫面，馬上歪掉。

事情發生在嘉義，嘉義縣消防局六腳分隊，一輛救護車，14號早上，執行救護任務，沿157縣道由南往北直行，沿路鳴笛示警，但在一處路口時，遭到側向，綠燈直行轎車猛力撞擊翻車，救護車33歲黃姓駕駛，和車上替代役男都受傷，而轎車駕駛，62歲郭姓女子，也受傷送醫。

嘉義縣消防局六腳分隊小隊長張嘉耀說：「造成本局兩名同仁，黃男34歲(33歲)，及20歲替代役男，另外對方自小客車駕駛，女性，62歲，共3人受傷，意識清楚，本局另派救護車，將人送往朴子醫院就醫。」。

嘉義縣朴子分局交通事故處理小組小隊長葉俊志說：「造成郭女，黃男及車上救護人員受傷送醫，事故發生原因由朴子分局交通事故小組，調查釐清中。」

救護車救援路上，和民眾車輛發生碰撞，救護車側翻，3人受傷還好都是輕傷，肇事責任有待釐清，警方也提醒開車時，也要注意車前狀況和禮讓，減速慢行，避免搶快發生意外。

