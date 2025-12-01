社會中心／馬聖傑、郭文海、談駿豪 新北市報導

禍從天降！新北市汐止區某間牙科診所，今天（週一）早上八點多，騎樓整片天花板無預警崩塌！當時剛好有行人要經過，險些被砸，真的是驚險一瞬間！房東懷疑天花板疑似遭白蟻侵蝕，因此才釀禍！現在工務局也介入調查。

人才剛走上人行道，下秒砰的一聲巨響，整片天花板從天而降！實在被眼前這幕下傻，行人連忙倒退好幾步，一旁的騎士也抬頭，看到底發生什麼事？從另個角度看，當時有家長正牽著小孩，突然天花板就在眼前坍塌，真的是差個幾步就會遭受波及！

砰！汐止牙科診所騎樓天花板「整片崩塌」 行人經過險遭砸。（圖／民視新聞）目擊民眾：「天花板整個都掉下來，這邊是有人在等公車客運，以為說是地震結果想說奇怪，結果不是是整個天花板，好像是年久了整個塌下來。」

驚險意外就發生在新北市汐止區忠孝東路，1號早上八點，正是上班尖峰時段，這間牙醫診所騎樓的天花板，突然無預警整片掉落，好險當時沒有行人經過，否則這一砸後果不堪設想！不過好端端的天花板怎麼掉落？診所表示天花板修繕都是由房東負責，房東懷疑是白蟻侵蝕釀禍，修繕問題要由診所負責，雙方各執一詞，工務局也介入處理。

砰！汐止牙科診所騎樓天花板「整片崩塌」 行人經過險遭砸。（圖／民視新聞）新北工務局使用科正工程司范銘宏：「後續將依建築法77條第一項規定，函請建築物使用人或所有權人，依法善盡維護管理之責。」

走在路上禍從天降！真的是好險沒造成傷亡。

