砰！ 男誤認仇人緊跟 竟沿路毒駕持獵槍轟貨車

31號早上7點多，57歲的嫌犯開車經過花蓮玉里時，發現後方有部小貨車緊貼，認為對方是仇人，就拿獵槍射擊對方，貨車開的好端端的，怎麼被轟一槍，警方在2小時內火速逮人，查獲他車內的改造槍枝和子彈，嫌犯更涉嫌毒駕，他辯稱是對方緊緊跟隨，他一時衝動才開槍，警方依法送辦。

白色轎車往前開過，藍色貨車緊跟在後，轎車駕駛誤以為貨車上的人與他有仇，於是拿出車內獵槍對著貨車射擊。好端端的開在路上，怎麼會被開槍，貨車駕駛嚇一大跳急著報警。

員警vs.持槍嫌犯：「你改的，你自己改的你不知道，（我自己改的...手一直比叫他先走，跟在我後面就很近。）」

警方一找到持槍嫌犯，他不斷辯稱，自己並非故意開槍，是對方跟隨的，但員警搜索他的車輛，每個細節角落都不放過，果然找到槍。

員警vs.持槍嫌犯：「來那個，你要拿，（怎麼了），你...（誰。）」

嫌犯把自製獵槍，放在後座腳踏墊旁，還藏了子彈和鋼砲，身上也有安非他命殘渣，吸食器和注射針筒，人和證物都被警方帶回。

駕車開槍發生在31號早上7點多，花蓮玉里坪頂部落，57歲的嫌犯開轎車沿著193縣道，往南要到玉里車站，後方一名21歲男子，開貨車緊跟在後，嫌犯說，他以為被仇人跟蹤，才會拿獵槍射擊，對方嚇一大跳，開車上路怎麼遭轟一槍，警方以車追人，發現嫌犯本來要往南開，開槍後卻改往北部逃亡，2小時內找到人車。

花蓮玉里分局副局長許銘書：「全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及公共危險罪，移送花蓮地方檢察署偵辦。」

嫌犯快篩後確定涉嫌毒駕，加上車牌還被註銷，他也不具有獵槍持有資格，一時衝動開槍想嚇仇人，卻出現誤會認錯人，槍枝毒品從哪來，只能到警局好好交代。

