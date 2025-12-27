砰！百貨外牆炸飛變煉獄 新光三越氣爆5死38傷「關鍵人禍」全曝光

即將畫下句點，回顧今年國內最令人痛心的公共安全事故，莫過於2月13日發生在台中新光三越中港店的嚴重氣爆案。這起意外不僅造成百貨外牆瞬間炸裂、濃煙竄天的驚悚畫面，更釀成包含台灣民眾及外籍遊客在內共5死、38傷的慘劇，成為台灣百貨史上傷亡最嚴重的工安意外。隨著調查報告出爐與百貨復業，這起悲劇背後的「人禍」與制度漏洞，仍值得各界深切省思。

新光三越氣爆。（圖／TVBS）

致命巧合釀災：未關閉的總開關與一把砂輪機 回顧事發當日中午11點半，正值用餐尖峰時刻，新光三越中港店11樓至12樓美食街卻傳出巨響。台中地檢署深入調查後指出，整起事故源於一連串致命的施工疏失。

新光三越氣爆。（圖／TVBS）

​​​​​​​

當時美食街正進行裝修拆除工程，雖然天然氣公司事前已針對設備拆除後的管線末端進行封堵，但在最後勘查時，天然氣「總開關」竟呈現開啟狀態，導致管線內仍充滿高壓氣體。施工人員在使用砂輪機作業時，不慎切斷天然氣主幹管線，外洩氣體瞬間遇上施工火花，引發毀滅性氣爆。

開罰150萬與制度盲區：五成商場防火區劃不合格 針對這起重大疏失，檢方對新光三越主管、裝修公司及拆除業者進行複訊，分別諭令10萬至80萬元交保；台中市府則認定新光三越違反相關法令，重罰新台幣150萬元。

然而，更令人擔憂的是隨後啟動的聯合稽查結果。都發局針對轄內6處大型百貨商場與量販店進行突襲檢查，竟發現高達5處的餐廳廚房「防火區劃」有缺失。調查更顯示，此次氣爆案的施工並未向市府提出申請，暴露出現行法規在「完工後消防」（歸消防局管）與「施工中管理」（歸都發局/建管管轄）之間的權責模糊地帶。

專家示警：重設備輕應變成隱憂 針對層出不窮的工安意外，防災專家指出，目前多數企業在防災優化上，往往偏重硬體設備的更新，卻忽視了軟體的「人員應變能力」。專家強調，施工現場常面臨斷水斷電、消防設備暫停運作的特殊風險，若未針對施工期間制定具體的「臨時防護計畫書」（如配置瓦斯漏氣偵測、替代遮斷方案），一旦發生意外，往往措手不及。

台中新光三越作為全台百貨「店王」，2024年營業額高達258億元，在歷經氣爆閉館整修後，已於今年9月27日正式復業。然而，高額的營業數字背後，賠上的是無價的人命與社會成本。這起「2025大事記」中的慘痛篇章，不僅是對業者的當頭棒喝，更提醒主管機關與所有公共場所經營者：唯有落實源頭風險管理與嚴格的施工申報制度，才能避免類似悲劇再次重演。

