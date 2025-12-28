砰一聲地板都在震！忠孝復興後方機房爆炸黑煙狂冒 消防急馳救援無人傷

忠孝復興變電站爆炸，外牆炸凸黑煙直竄，警消緊急馳援，幸無人傷亡。 圖：翻攝自Threads＠wangtingwei160

[Newtalk新聞] 「牆壁直接被炸到凸出來！」台北市東區週末早晨驚傳巨響，嚇壞不少逛街民眾與上班族。位於忠孝復興站後方的捷運變電站，今(28)日上午10點發生爆炸意外，現場不僅竄出大量濃煙，建築外牆更因強大衝擊力道向外鼓起。警消獲報後迅速趕抵封鎖道路，所幸目前未傳出人員傷亡，確切起火原因仍待調查。

這起驚悚意外發生在復興南路與忠孝東路口附近，目擊民眾在社群平台Threads上回報現場慘況。有網友餘悸猶存表示，事發瞬間先是聽到一聲震耳欲聾的爆炸聲，接著感覺到底下地板劇烈震動，隨後整棟建築物就被黑煙吞噬。附近上班民眾直呼場面相當恐怖，甚至形容外牆呈現詭異的「外突」狀態，令人觸目驚心。

警消單位接獲通報後，立即調派多輛消防車與救護車馳援，並對周邊區域實施緊急交通管制。受此影響，忠孝復興往仁愛路方向車流一度需要繞道行駛，更有民眾指出文湖線捷運列車曾出現短暫停滯。好在今日適逢週末假日，該路段人潮不若平日擁擠，爆炸當下並未波及無辜路人，避免災情擴大。

隨著火勢受控，救災車輛稍早已陸續撤離。針對事故起因，現場民眾觀察到變電站內部疑似停放有維修車輛，推測可能與設備檢修作業有關，但此說法尚未獲得官方證實。目前無人員傷亡，至於詳細爆炸原因與財物損失，仍有待相關單位進一步鑑識釐清。

