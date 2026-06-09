砰一聲巨響！板橋湳雅夜市社區警衛低頭找不到人...「抬頭一看」嚇瘋：她掛屍3樓窗台

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板橋一處社區女住戶掛屍窗台，送醫不治。示意圖

新北市板橋湳雅夜市南雅東路一處社區大樓，今（9日）上午11時許驚傳一起慘絕人寰的墜樓命案。事發當時，社區管理室警衛突然聽到一聲巨大的「砰」聲響，懷疑有人墜樓，隨即衝出管理室查看。

起初，警衛在社區地面來回巡查，卻遲遲未發現任何異狀，正當感到納悶時，他下意識抬頭往上方一望，竟赫然驚見一名女子整個人慘遭「掛在3樓窗台上」，驚悚畫面讓他嚇得魂飛魄散，連忙報警尋求協助。

新北市消防局與警方接獲報案後火速趕往現場，並架設相關器材進行救援。然而，經醫護人員初步查看，發現該名女子全身已有多處骨折，且因傷勢過重當場死亡，因此並未送醫。

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經警方初步調查，確認死者為該社區的住戶、25歲梁姓女子，生前居住在11樓。鑑識人員隨後封鎖現場進行採證，發現現場並無外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺可能。目前詳細的墜樓原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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