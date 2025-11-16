「砰」一聲！53歲男在家中遭霰彈槍射中背部 竟是愛犬痛下毒手
美國賓州近日發生一起離奇槍擊事件，一名53歲男子在家中突然遭霰彈槍擊中背部，警消到場後發現他倒臥在地、傷勢嚴重，令人意想不到的是，開槍的兇手竟然是他飼養的寵物狗。
綜合外媒報導，事發於11日深夜11時13分，美國賓州希靈頓(Shillington)警察局接獲報案，有一處民宅內發生槍擊事件，趕赴現場後發現一名53歲男子倒臥在地板上，背部有明顯槍傷，所幸男子意識清醒，緊急將他送醫治療，事後調查發現，槍手竟是男子的愛犬。
男子向警方表示，當時他正在擦拭霰彈槍，並將槍枝暫時放在床上，豈料愛犬突然興奮地跳到床上，觸發了槍枝，子彈硬生生擊中了自己的下背部。男子送醫後緊急進行手術，預計幾天後還會再進行第2次手術。
警方指出，事發當下只有男子與兒子在家，以及另兩隻狗，狗狗觸發霰彈槍時，男子的兒子不在房間內，見到父親中彈後趕緊撥打電話求救。至於是否真的為「意外」，目前仍在調查釐清當中。
