砰! 苗栗翁出門晨運遭車高速撞飛 傷重送醫不治

苗栗竹南發生驚悚死亡車禍！一名85歲老翁，清晨出門運動，行經斑馬線時遭到車輛高速撞擊，整個人彈飛超過10多公尺後倒地，送醫搶救宣告不治。





老翁走斑馬線出門晨運 遭車輛高速撞擊。（圖／翻攝畫面）





85歲的老先生清晨5點多，早起出門運動，走在斑馬線上，但被一輛轎車竟然高速行駛而來，一頭撞上，老先生整個人彈飛到10多公尺外倒地，傷重送醫。救護車到場緊急救護傷者，把人送往附近醫院救治，22日清晨5點多，陳姓老翁外出運動被一輛車速飛快的轎車撞上，送醫搶救不治

老翁出門晨運遭車高速撞擊彈飛摔地 送醫搶救不治

肇事車輛擋風玻璃碎成蜘蛛網狀 老翁送醫不治（圖／翻攝畫面）









事發地點在竹南光復路和自強街口，老翁就住在附近，警方對肇事駕駛進行酒測，沒有喝酒，也排除毒駕。肇事駕駛供稱視線昏暗，才會撞到老先生，但轎車行經路口不是該減速嗎？疑似高速行駛，撞擊走在斑馬線行人，老先生無辜挨撞喪命，出門運動，再也回不了家。





