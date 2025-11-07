砰！詐欺情侶拒捕「燒胎衝撞」遭警對空鳴槍

新北市刑大警方昨天（6）下午抓捕詐欺車手，但車上嫌犯卻拒捕，還一度催油門逃逸。（圖／東森新聞）





新北市刑大警方昨天（6）下午抓捕詐欺車手，但車上嫌犯卻拒捕，還一度催油門逃逸，員警立刻對空鳴槍，並把嫌犯強拉下車，逮到車上兩名詐欺情侶檔。不過適逢下班下課時間，當下不少民眾目擊，全嚇了一跳。

詐欺車手面交現場，錢拿到手下一秒，是陷阱一場。警方開車擋路，持槍戒備擋住，但車手油門催落想逃，這時員警對空鳴槍，把車內車手嚇傻，員警跳上引擎蓋，拉開車門，把嚇歪的車手拽下車。

車手拒捕被開槍，而他當時就是把車停在別人冷凍庫的停車格上，但適逢下班時間，附近工廠又很多，車流往來大，也把民眾都嚇了一跳。

附近民眾：「聽到聲響大家才好奇，以為是撞車，後來有救護車到這樣。」

事發在新北市中和建一路、建二路路口，幸好沒有用路人遭到波及，車上兩人落網，是車手情侶擋，做詐騙兩個月，昨日下午6點多來面交50萬被抓，自己的車也因為衝撞，車牌也被撞掉。

新北刑大偵六隊隊長張銘哲：「加足油門燒胎的動作，避免發生危險傷及路人，我馬上對空鳴槍，制止喝令他下車。」

車手裝作虛擬幣商，而被害人是30歲女子，從事醫療相關業務，詐騙集團加賴，假冒是鄰居，說聲音打擾休息，再假裝密錯人，繼續攀談聊天，再進一步邀約投資虛擬幣，10月連續兩次，女子信以為真，面交共110萬，直到和朋友分享，被提醒可能有詐，才驚覺有異急得報警。

詐騙手段百百種，這回和警方連手逮到詐欺車手，想逃開槍上演驚魂。

