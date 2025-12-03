砰！貨車「右貨門」忘關 扯落路口「號誌桿、電線」

貨車駕駛下完貨後忘記關上右側貨門就開車上路一路開，直接扯落路口的號誌燈桿和電線。（圖／東森新聞）





太糊塗！貨車駕駛下完貨後，開車經過宜蘭五結，太粗心忘記關上右側貨門就開車上路一路開，還直接扯落路口的號誌燈桿和電線，突如其來巨大碰撞，附近民眾被嚇到恐怕也會影響用電也讓周遭居民，全都嚇壞。

藍色貨車行駛在田間小路，開著開著，仔細看一看整台貨車右側貨門完全沒有關上，高高翹起就在經過路口時，右側車門直直撞上了，紅綠燈桿拉扯後應聲斷裂。

這強大的撞擊力道更一度讓整台貨車翹孤鍊，隨後整台車失控打滑，再度往右衝撞上住家圍牆，只見上方電線全都被扯下，散落在十字路口上，現場一片狼藉。

附近目擊民眾：「在菜園裡聽到砰一聲，我想說不知道是哪邊（撞到），爬起來看，有一支桿子倒下來。」

突如其來砰的一聲，讓啊罵簡直嚇壞。車禍後滿目瘡痍現場影響通行，只見工程人員在現場將散落的電線，一綑綑捲起，再重新掛上。同時也架起梯子爬上電線桿，檢查受損情形。

工程人員：「（電線）倒下去車子都沒辦法過，要趕快處理。」

驚險一瞬間，就發生在12月2號中午11點多宜蘭五結鄉三結東路，開貨車的23歲朱姓駕駛，疑似因為先前下貨時，太粗心沒關好貨門就上路。警方事後，也針對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形。

二結所所長余丞軒：「號誌燈及路邊圍牆毀損，現場無人受傷，該汽車行為人已違反道路交通管理處罰條例，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處駕駛人1000元以上，6000元以下罰鍰。」

不過所幸這場意外，並沒有傳出人員傷亡，附近住家電力也沒有受到影響。只是駕駛這回粗心惹禍，沒關好的不只貨門，恐怕連荷包也要跟著大開，賠錢賠光光。

