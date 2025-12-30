社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

昨天（週一）下午，有民眾在台北信義區松高路直擊，一輛直行YouBike遭轎車撞上，這一撞，騎士手腳擦挫傷，眼尖民眾觀察到，轎車車頭保險桿，幾乎整塊掉下來，PO直呼，原來YouBike的殺傷力如此強大！轎車車損比腳踏車還嚴重，微笑單車真勇，完勝轎車，貼文引發討論。

路口一輛灰色轎車，等斑馬線都沒行人後準備右轉，沒想到此時竄出一輛YouBike，駕駛沒注意到直接撞上，騎士連人帶車摔倒在地，放大仔細看，撞擊瞬間，汽車的保險桿幾乎被撞掉，只剩一邊還搖搖欲墜的，卡在車頭。

廣告 廣告





砰！轎車撞上YouBike「保險桿掉落」 網笑：腳踏車完勝

砰！轎車撞上YouBike「保險桿掉落」 網笑：腳踏車完勝。（圖／民視新聞）





畫面曝光，引發網友熱議，直呼原來YouBike的殺傷力那麼大！拿畫面來對比，驗證網友說的話，汽車撞上YouBike後，幾乎一半的保險桿掉落在地面，而Youbike呢？根本毫髮無傷，也難怪網友會笑稱YouBike怎麼好像比轎車還要堅固。

民視記者馬聖傑：「當時YouBike騎士，就騎在馬路上的自行車專用道，沒想到轎車準備右轉時不慎撞上，好險他只有輕微擦挫傷。」

被網友戲稱〝微笑單車完勝〞的事故，發生在台北信義區，人來人往的Apple信義A13旁路口，路口沒號誌燈，但有停車再開號誌牌，因此用路人行駛都會格外留意，警方初步判定，駕駛沒禮讓直行車，恐怕得吞600-1800元罰單！至於車損部分，汽車專家推估，汽車車頭側邊遭撞擊，保險桿本身就很容易掉落，也得花上千元。





砰！轎車撞上YouBike「保險桿掉落」 網笑：腳踏車完勝

砰！轎車撞上YouBike「保險桿掉落」 網笑：腳踏車完勝。（圖／民視新聞）





汽車專家黃春林：「（保險桿）兩旁把它鎖螺絲而已，一般就是稍微含住而已，從後面往前面這邊撞的時候，它整個保險桿就會掉下來。」

轎車撞YouBike，車損比腳踏車還嚴重，在網路上掀起討論。

原文出處：砰！轎車撞上YouBike「保險桿掉落」 網笑：腳踏車完勝

更多民視新聞報導

看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股

最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡

苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港

