砲兵155公厘砲彈驚傳誤擊彰化民宅「牆壁倒了」！陸軍：已慰問致歉

陸軍砲兵部隊今（4）日上午在彰化縣溪州鄉進行火砲實彈射擊，驚傳1發砲彈打偏、連續擊中大庄村的民宅外側，幸好砲彈並未爆炸，僅造成3戶居民飽受驚嚇。對此，陸軍教準部表示，已派員向居民慰問、致歉，未來將調查原因，並負責民宅的修繕。

掉落民宅的155公厘砲彈。(圖/民眾提供)

據了解，陸軍砲兵自上午9時開始射擊訓練，其中1發155公厘榴砲砲彈射偏，朝大庄村方向飛去，先撞擊1戶民宅的鐵皮遮雨棚、鋁門，再繼續撞擊隔壁民宅的樹木，最後撞擊另一戶民宅的磚牆才落下。

廣告 廣告

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今天晚間也發布新聞稿表示，所屬砲測中心進訓部隊今（4）日上午9時30分時許，在濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，居民無受傷。獲報後，單位指揮官立即親赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

遭砲彈擊中的民宅樹木。(圖/民眾提供)

教準部指出，單位獲報後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故肇生原因，據以強化部隊訓練測考各項風險管控作為，確維部隊訓練安全；另由軍方負責損壞民宅修復事宜，以確保房屋結構安全。

民宅受損情形。(圖/民眾提供)

延伸閱讀

要拋經濟制裁？陸商務部：將採取「必要措施」後果日方承擔

路透：陸動員百艦最大規模海上部署！範圍跨「黃海到南海」

直指「被中國說幾句還好」！麻生太郎力挺高市早苗台灣有事論