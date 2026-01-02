砲口對台實彈軍演才遭國際譴責！宋濤：願與台灣各界展開統一對話

中國國台辦主任宋濤。 圖：中國台灣網

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區於去年12月29日宣布起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，隔日於指定海空域實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，危害我國民眾人身安全，12月31日宣布結束軍演，多國相繼發聲譴責中國脅迫行徑、表態反對片面改變現狀。中國國台辦主任宋濤則宣稱，圍台軍演為了「堅定捍衛國家主權和領土完整」，願在「一個中國原則和九二共識」基礎上與台灣各政黨等各界就兩岸關係和「國家統一」展開對話協商。

根據國台辦2日訊息發布，宋濤在今年第1期兩岸關係雜誌發表題為「攜手奮進、共創福祉」新年寄語，全文共計2千餘字。宋濤首先提及，2025年在中共中央領導下，隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，以國家名義設立「台灣光復紀念日」、舉辦「紀念台灣光復80週年大會」等系列活動。他細數多項中共對台措施，例如「首來族」免收台胞證辦理費用。

宋濤指稱，「海峽雷霆-2025A演練」、「正義使命-2025演習」是為了「堅定捍衛國家主權和領土完整」，只有「堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨」才能維護台海和平穩定。宣示統一「七個更好」是在指明兩岸統一後的前景與未來。愈來愈多台灣內部有識之士深入思考未來、議論統一，認識到「強大祖國是台灣發展和安全的堅實依靠，祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向」。

宋濤聲稱，2026年是「十五五」（第15個5年計畫、2026至2030年）開局之年，將採取更加有力行動「反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定」。願意在「一個中國原則和九二共識」基礎上與台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一光明前景；不會為各種形式台獨分裂活動留下任何空間。

