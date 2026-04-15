砲口轉向陳智菡與許甫 李貞秀痛批：這對夫妻是民眾黨蛀蟲

前民眾黨立委李貞秀13日遭中評會決議開除黨籍，隔日（14日）火速反擊，連上《94要客訴》、《前進新台灣》及《有話鏡來講》等3個政論節目，痛批黨主席黃國昌蓄意「逼宮」，並砲轟立院黨團主任陳智菡與許甫夫妻是「民眾黨蛀蟲」，強調自己是遭到設局陷害。 李貞秀在節目中情緒激動地指控，黃國昌長期主導要她離開民眾黨，並非開除黨籍前夕才突然發動。她透露，4月7日立院總質詢前，曾被黃國昌與黨內幹部約至立法院，當場要求她宣布辭職，並提出以「黨職或金錢補償」換取下台，但未明確說明金額。 針對外界盛傳她要求5000萬元才願下台的說法，李貞秀矢口否認，反控係陳智菡對外放話、設圈套「抹煞人格」。她強調，自己長期為黨捐款、募款，甚至借錢給志工，「根本不是為了錢從政」，更痛批出席中評會時感受到「劇本都寫好了」，整個開除決議早有定案。 對於黃國昌，李貞秀直言其「自私，從來沒有顧慮過民眾黨的整體利益」，斥為「偽君子」，更語出驚人地狠酸黃國昌意圖角逐新北市長一事，直言「我看他那個死樣子應該選不上吧」。她並要求黃國昌退還20萬元款項，並公開金流。 陳智菡則已公開否認放話，反指李貞秀接收錯誤訊息，並質疑其認知是否出現被迫害妄想症狀況。李貞秀對此表示，目前傾向不採法律途徑，但若對方持續發言，不排除進一步行動。她強調，「這群人已經不配當我的戰友。」

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