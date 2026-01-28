砲彈合一攔共機巡弋飛彈 空軍：三五快砲配天兵雷達能抓到較大無人機

空軍春節加強戰備操演，由駐守嘉義空軍基地的防空第七九五旅第301營第2連2026.1.28執行三五快砲系統裝備介紹暨放列操演。郭宏章攝



空軍今天（1/28）在嘉義基地舉行春節加強戰備操演，除了F-16V戰機潛力裝掛之外，也由駐守嘉義基地的空軍防空旅部隊，執行三五快砲系統放列程序演練，展現該單位使用「砲彈合一」整合天兵Ｍ型射控雷達、三五快砲與麻雀飛彈的天兵防空系統戰力。空軍指出，35公厘口徑的三五快砲主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務，也能防護較大的無人機的侵擾。至於外傳軍方有意採購最新型的NASAMS飛彈系統來取代三五快砲與麻雀飛彈，空軍低調表示，一切遵照國防部指示。

嘉義空軍基地是國軍應對台海空防的重要關鍵基地，駐守此處的空軍防空第七九五旅第301營第2連，今天（1/28）配合國防部春節加強戰備採訪活動，執行三五快砲系統裝備介紹暨放列操演。

天兵防空系統是將三五快砲與陸地發射的「麻雀飛彈發射架」以及天兵雷達採取「砲彈合一」方式整合為一套完整低空防空系統，適合對機場、重要場站設施等執行防空任務。

空軍指出，天兵雷達為德國雷曼特公司所生產的天兵Ｍ型射控雷達，此型雷達為整個三五快砲系統的指揮中樞，用來搜索、鑑別、鎖定敵機，總共可連接2座三五快砲及2座麻雀飛彈發射架，組成一個射擊單位。

而「三五快砲」是德國雷曼特公司生產的35公厘雙管防空快砲，主要用於攔截來襲的飛機及巡弋飛彈，在我國空防負責執行中、低空層防護任務。

另外，麻雀飛彈發射架為德國雷曼特公司所生產，主要擔任各重要基（陣）地的低空防空任務，兩個圓盤分別是照明及追蹤天線，主要用來提供飛彈追擊目標所需的信號當天兵雷達故障或超出接戰能量，無法指揮發射架時，亦可搭配潛望鏡系統，遂行獨立作戰。

媒體記者關切，三五快砲能否對付無人機？ 防空第七九五旅第301營第2連連長邱耀霆少校表示，三五快砲對於無人機的防護，一樣會有天兵雷達實施搜索，針對比較大型的無人機跟攻擊型無人機，只要雷達系統捕獲之後，均可由三五快砲實施射擊。

至於三五快砲與陸射麻雀飛彈整合的天兵系統，被外界質疑戰力可能落伍，是否會汰換或提升，或被最新型的NASAMS飛彈系統取代，對此，空軍表示，將遵照國防部指示辦理。

