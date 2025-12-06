砲彈誤擊民宅 軍紀散漫

（圖／本報系資料照）

陸軍近日在彰化縣溪州鄉濁水溪北岸進行火砲射擊訓練，1顆155公厘榴彈因射擊嚴重偏差，射中3戶民宅，幸好沒有引爆炸裂造成居民受傷，但仍導致房屋受損、樹木被撞斷。

台灣砲兵實彈射擊的訓練場地在濁水溪南北兩岸，也就是在彰化或雲林砲陣地的位置，目標則設在河床中央，由兩岸向河床中央射擊；如果射擊前火砲的方位出現射角偏差，甚至發射藥包裝錯，都可能發生砲彈射到對岸或陣地兩側的村莊。此次陸軍砲兵部隊在彰化縣溪州鄉進行火砲實彈射擊，1發砲彈打偏、擊中大庄村的民宅外側，這是一件很嚴重的訓練危安事件。

這發誤射的砲彈是155口徑的實彈，彈重達45公斤，爆炸威力強大，如果在村內爆炸，將會造成嚴重的民眾傷亡；之所以沒爆炸，純粹是「神明保佑」，所有人要萬幸這是一發「故障的未爆彈」。

但深究其原因，會發生如此嚴重的危安事件，絕對是人為疏失造成，我認為可能的原因包括這幾點。第一，砲兵射擊指揮所射擊諸元，例如火砲射角、方位計算錯誤；第二，火砲陣地射手射擊方位、角度設定錯誤，或標竿瞄準錯誤；第三，彈藥兵將發射藥裝錯，例如把2號裝藥誤裝成3號裝藥。

無論以上何者，砲兵訓練中心與該部隊長都要負很大的責任，因為，砲訓中心就是負責砲兵訓練，中心各級教官都應該是火砲專業，部隊在操練過程中，如果發生錯誤應立即糾正並教導正確做法。顯然這次的疏失，教官並沒有發現，予以糾正，終而讓155公厘砲彈誤擊民宅。

更進一步來說，此次砲彈發射前，砲兵部隊建制的各級部隊長都要再三檢查，確認射擊諸元都正確才可以下達發射口令，不然就有可能發生這樣離譜的錯誤！

台灣地小人稠，軍隊訓練場地狹小，實彈射擊稍有不慎，將造成嚴重傷亡事故，更應小心謹慎。這次事件在砲訓中心與部隊兩者雙重檢查之下，都能發生如此嚴重疏失，可見官兵散漫心態。

國防部各級高官應該將心思回歸戰訓本務，切勿汲汲營營政治正確。例如，與其把陸軍司令部的大禮堂從「中正堂」改名為「忠誠堂」，不如回歸軍人本務，才是真正彰顯陸軍的軍風精神。（作者為陸軍退役少將）