軍方砲彈訓練意外砸民宅！一枚原定射向濁水溪床的砲彈，竟僅飛行2公里就墜落彰化大庄村，先後撞擊3戶民宅的遮雨棚、鋁門、樹木、屋頂及紅磚牆，所幸未發生爆炸，否則後果不堪設想。軍方初步研判砲彈受潮導致火力不足提前墜落，已啟動調查並承諾賠償，但也引發外界質疑，呼籲軍方訓練應避開民居，確保居民安全！

砲彈飛越2公里墜民宅！撞穿3戶未爆 疑受潮火力不足。(圖／TVBS)

軍方砲彈訓練意外事件震驚彰化，一枚原定射向5公里外濁水溪床的砲彈，僅飛行2公里就意外墜落大庄村，波及3戶民宅。這枚未爆彈先後撞擊遮雨棚、鋁門、樹木、屋頂及紅磚牆，所幸未發生爆炸，否則後果不堪設想。初步調查顯示，砲彈可能因受潮導致火力不足而提前墜落，軍方已啟動調查並承諾對受損民宅進行賠償，相關單位也呼籲軍方訓練時應避開民居區域。

這起意外發生在國軍於濁水溪北岸進行砲擊訓練時，原本目標為5公里外的濁水溪溪床，但砲彈僅飛行約2公里就墜落民宅區域。砲彈墜落後，先打中第一戶民宅的遮雨棚和鋁門，隨後落地彈起，撞斷附近樹木。砲彈繼續前進約300至400公尺，擊中第二戶民宅屋頂，最後又彈飛約百米，擊垮第三戶民宅的紅磚牆，造成紅磚四散碎落。住戶表示，當時以為是電塔爆炸，所幸砲彈並未引爆。

現場調查人員初步判斷，此次意外可能是因為砲彈受潮導致燃燒不完全，火力不足才提前墜落。國軍已展開調查，初步排除人為因素，詳細原因仍待完整調查報告。溪州鄉大庄村長陳元振到場勘查，指出砲彈撞擊路徑及造成的損壞情況。值得注意的是，彰化溪州地區曾在2013年發生類似事件，當時砲彈射擊波及民宅造成牆壁龜裂。近年來，全台各地也曾發生多起軍方訓練意外，包括流彈傷人、打靶毀屋及射擊引發火災等事件。

彰化縣議員李俊諭強調，這次是幸運的，因為按照常理砲彈撞擊後應該會爆炸，如果真的爆炸，後果不堪設想。他呼籲軍方在進行訓練時，彈道應遠離村莊，避免意外發生。針對這次事件，軍方已承諾會負責賠償三戶受影響民宅的損失，相關賠償措施已進入處理流程。

