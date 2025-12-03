砲校掰了！73年湯山營區走入歷史 永康區公所推限量「湯包」

永康區公所宣布「湯包」明天開放訂購。（曹婷婷攝）

陸軍砲兵訓練指揮部「湯山營區」自落腳台南永康以來，陪伴在地人走過73年，隨著10月底移駐關廟，正式步入歷史。由於砲校後續將點交給南市府，不少市民敲碗想留住砲校「回憶」，永康區公所原訂12月20日率鄉親前進砲校「最後約會」，但軍方考量演訓需求取消，公所仍精心設計砲彈水壺、應援毛巾等紀念品，推出「湯山紀念包」（簡稱湯包），典藏屬於永康歷史印記！

永康區長李皇興表示，為讓市民共同回顧砲校在永康深耕數十年的記憶，永康區公所今日宣布推出「湯山紀念包」，內容包括砲彈造型水壺、毛巾、徽章等兼具實用與設計感。他說，炮彈水壺紀念品，在營區搬遷當天一亮相，就收到許多好評。

永康區長李皇興表示，推出限量「湯包」提供民眾典藏砲校記憶。（曹婷婷攝）

砲校紀念品設計出自區公所員工的巧思，別具特色。（曹婷婷攝）

永康區公所宣布「湯包」4日開放訂購。（曹婷婷攝）

李皇興表示，為了讓廣大關心永康砲校歷史的民眾與退伍官兵能留個念想，公所特別將揮別永康砲校時，市長黃偉哲及指揮官互贈深具意義的紀念品進行復刻與組合，典藏這份珍貴的在地記憶。

此次推出獨家紀念品組合命名為「湯山紀念包」，簡稱「湯包」，公所將其入口意象圖騰刻印在一系列裝備上，包含砲彈造型水壺、專屬背帶、野戰帽、應援毛巾、鑰匙圈及微章等，所有品項以迷彩帆布袋精心包裝組合成套，別具收藏價值。

永康區公所表示，「湯山紀念包」4日開放民眾訂購，限量800份，其中600份線上訂購、200份提供現場購買，也是呼應不少長輩反映「網路購買搶不贏年輕人」，因此貼心安排明年元旦在區公所實體販售。公所表示，詳細訂購流程、價格及領取方式，公告於永康區公所的官方網站或 Facebook 臉書粉絲頁，請有興趣收藏的民眾持續關注，以免向隅。

