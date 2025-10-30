陸軍砲校正式進駐關廟區。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／關廟報導

關廟區公所團隊三十日在關廟區湯山大道一號，由區長陳必成帶隊，喜迎陸軍砲兵學校進駐關廟，並送「竹筍」，象徵節節高升，同時也開啟地方新篇章。陳必成表示，砲校進駐關廟，可說為地方注入活力與榮耀，歡迎砲校師生們把關廟當成第二個家，共創關廟的繁榮。

陸軍砲兵學校訓練指揮部三十日離開永康校區，正式進駐關廟區，區公所特別在湯山大道砲指部校門口舉辦「進駐歡迎儀式」，由區長陳必成親自主持，並邀集各界貴賓、地方民意代表及鄉親共同見證歷史性時刻，活動現場熱烈，民眾揮舞著小國旗迎接部隊進駐，場面隆重又溫馨，更展現出軍民一家親的情誼。

區長陳必成送竹筍予砲校，期節節高升。（記者張淑娟攝）

陳必成表示，砲校的進駐，不僅象徵國軍訓練能量的新里程碑，也為關廟地方注入泉源活水與榮耀。迎接儀式中，陳必成代表關廟鄉親，致贈關廟在地好禮「竹筍」，象徵「順利吉祥、節節高昇」，同時也祝福砲校在新環境中訓練順利、校務昌隆，更寓意軍民合作情誼長久、共同繁榮。

陳必成指出，砲校進駐關廟，是地方發展的重要契機，未來區公所將持續與部隊保持緊密合作，共同打造安全、宜居、富有人情味的社區環境。