砲校遷建創造五贏 賴清德點名兩大武器：將成國防關鍵

總統賴清德今(1/15)表示，炮兵學校將從台南永康遷至關廟區，不但是地方、國防合計五贏，新的營區也能提供日益增加的戰訓需求，讓國軍實力更加提升，像是海馬式火箭、陸劍二飛彈等等，未來都將在提升國防戰力上扮演關鍵角色。

賴總統上午赴台南，主持「砲兵訓練指揮部關廟營區啟用典禮」，包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副秘書長李問、陸軍司令呂坤修、作戰區指揮官劉暐欣、砲訓部指揮官李韋德、台南市長黃偉哲、立委王定宇、陳亭妃、郭國文等人都到場。

賴總統致詞時指出，永康砲校遷建關廟的計畫地方期待已久，也是一個「五贏」的計畫，其中最大贏家就是永康區的發展，當年他首次競選台南市長時，就將永康砲校遷至關廟列為重要政見。

賴總統說，永康砲校座落於永康區二王里，隨著時間推移，市區不斷擴大、人口逐漸成長，已為砲訓帶來不便。同時，占地廣大的砲校對永康區的發展也造成衝擊，因此地方非常希望能遷建砲校。

賴總統表示，前台南縣長陳唐山最早提出遷建想法，但因縣府無力全額負擔營區興建，他當選市長後，新增「分區分期」方式，後續推動，如今永康現在先多了國家級圖書館，其餘用地未來將規劃創意設計園區，包括科技、生活服務等園區以及15公頃多的公園，造福當地的鄉親，讓永康區成為本計畫的最大贏家。

賴總統指出，此外，國防部的新營區也非常好，提供日益增加的戰訓需求，讓國軍實力更加提升；特別是軍購的新武器陸續到位，稍早看到營區內展示的海馬士火箭、中科院研發製作的陸劍二飛彈等，未來將在提升國防戰力上扮演關鍵角色。

賴總統說，砲校設立到關廟區後，官兵與人員進出頻繁，可望帶動在地消費與相關產業發展，對關廟未來發展有很大的幫助，而整個台南市在永康砲校遷移後，不僅帶來重要公共建設，未來土地處分收益，對台南市的財政有很大的幫助，有助於推動更多地方建設。

賴總統表示，遷校計畫能順利完成，要感謝市府團隊、前國防部長高華柱、顧立雄、黃偉哲等人的全力支持，尤其是黃偉哲市府團隊，此外，現場的地方立委、議會、里長代表的支持與協助，也要特別感謝。

