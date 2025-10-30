砲校遷駐關廟湯山營區 黃偉哲送行見證歷史

▲砲校自民國41年於永康復校以來已73年，歷經逾20年的重大遷建，今正式遷駐關廟湯山營區，二王地區鄉親目送部隊離校。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 陸軍砲兵訓練指揮部（砲校），今（30）日正式自台南永康遷駐關廟湯山營區，為歷經逾20年的重大遷建案寫下重要里程碑。台南市政府與永康區特別舉辦歡送儀式，由市長黃偉哲親自主持，與砲訓部少將指揮官李韋德互贈紀念品，官兵整齊列隊場面隆重感人，二王地區鄉親目送部隊離校，依依不捨。

▲台南市長黃偉哲親自主持，與砲訓部少將指揮官李韋德互贈紀念品，為重大遷建案寫下重要里程碑。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

全新關廟校區占地逾93公頃、總經費約96億元，規劃行政教學、訓練、公共設施及生態保育四大區域，並設有新虎山訓練場、觀測所及砲陣地等完善設施，象徵國軍訓練環境邁向現代化與永續發展新階段。

▲原永康校區則市府將活化再利用，規劃轉型為結合創意設計與地方發展的新園區。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

原永康校區則將活化再利用，規劃轉型為結合創意設計與地方發展的新園區，並保留歷史建築如電訊大樓，提供區公所、市府單位使用，延續地方記憶與價值。

▲砲校附近二王地區鄉親、民代聚集300多人共同見證砲校73年歷史正式畫下句點。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

指揮官李韋德表示，砲校自民國41年於永康復校以來已73年，期間完成多項新式武器接裝，奠定堅實戰力。部隊與地方情誼深厚，歷經維冠大樓倒塌及多次颱風災害，官兵皆秉持守護家園的信念投入救災，展現軍民一心的情誼。

