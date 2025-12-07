砲測中心歲末聯歡 鼓舞士氣增進情誼

記者王子昌／綜合報導

陸軍砲兵部隊測考中心日前舉辦歲末聯歡會，由副指揮官何上校主持，特邀國防部藝工隊以熱舞與歌唱為活動增添亮點；期間，官兵合唱環節掀起活動高潮，臺上熱情歌唱、臺下熱烈應援，形成溫馨又熱鬧的互動畫面，讓官兵在輕鬆氛圍中釋放壓力，並從中增進彼此的默契與情誼。

何副指揮官致詞表示，測考中心任務繁複，官兵長期投入戰訓本務，透過歲末活動能有效舒緩壓力、提升士氣，同時更感謝藝工隊用心的演出，使官兵在年終時刻感受到關懷與支持，期勉全體人員來年持續精進專業職能、齊心努力，爭取部隊榮譽。