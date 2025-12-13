砲火聲中按下暫停鍵 泰國邊境村莊留守家園的人
（中央社記者李宗憲武里南府13日專電）距泰柬邊境衝突地帶約10公里的泰國村莊班科諾，每5分鐘就響起砲火聲，街道冷清，學校、商店和醫院關閉，宛如按下暫停鍵。9成居民已撤離，但有少數人選擇留守，他們並非不害怕，而是因房子、土地和飼養的牲畜都在這，希望盡力守護。
班科諾（Ban Kruat）村莊內只剩社區領袖、志工、警察和少數居民留下，街道冷清，但可見從邊境撤離的汽車呼嘯而過，有些人則在ATM前領錢，也有騎士想到加油站加油卻撲空。
已停課一週的班欣拉特小學（Ban Hin Lat），整座校園只聽見鳥鳴聲，以及不時傳來的轟隆隆砲火聲，操場旁的2隻小狗來回走動，無人使用的溜滑梯和鞦韆，更突顯校內的寂靜感。
●擔憂學生課業的老師 停課多久難以預料
校園內一角有間辦公室還亮著燈，小學老師查亞帕特（Chayapat Chandit）仍堅守崗位，在電腦前敲著鍵盤，確認學生撤離的狀況。儘管戰火持續，她心心念念的仍是學生的學習進度，因此在原先預估情勢稍緩後，12日決定回到學校處理公務。
她告訴中央社記者，戰火對學生最直接的衝擊就是學業，因為這段時間他們正準備期末考，「孩子缺課而錯過學習時程，也無法全心投入唸書」。
查亞帕特說，學校從8日開始停課，隨即展開撤離行動，全校共有80名學生和12名老師，逾9成已撤離至避難中心；不知道會停課多久，校方已訂定遠距學習計畫。
另一名家住學校對面的老師梅優（Meaiw），家中經營雜貨店，她說，這次的邊境衝突比7月發生的更為嚴重，交火聲幾乎沒有停歇；選擇留在家園的居民大多擔憂家中財產，且都有交通工具能即時撤離。
她說：「若情況再惡化，可以自行到避難中心，首批撤離的仍以兒童和老人為主。」
●村莊不尋常的寧靜 砲聲卻愈來愈近
今年47歲的梅優出生於班科諾，是居民也是當地小學教師，早已習慣泰柬邊境衝突的戰火，她指出，年幼時也曾發生類似的衝突，但情況不如這次嚴重。
她說：「有時候是連續砰砰砰的聲音，確實有點嚇人，不過也許是因為我在這裡住了很久，已經習慣才覺得某些程度上仍是安全。」但她也坦承，若認真思考真的很可怕，因爲砲火聲還會導致房子震動。
梅優認為，此次衝突與過去最大的不同在於科技水準，「現在的武器更先進，所以更可怕，砲彈會落在離村莊很近的地方」，日前才有砲火擊中距離村莊約5公里之處。
多數居民撤離後，班科諾各村莊變得異常寧靜，這對梅優而言也很不尋常。住家緊鄰校園的她，過去總被孩童的嘻笑打鬧聲圍繞，如今整個村莊陷入「不尋常的寧靜」，讓她覺得很奇怪。
●戰火衝擊經濟 居民憂生計
剛從撤離中心回到家的萬狄（Wandee kingnok），平時在橡膠園和稻田工作，夫妻倆擔憂房屋和農地情況，冒險回到村莊。
她說：「我們是農民，若離開家就沒有收入了，但還是要吃飯、要活下去，因此冒險回來。」
然而，記者與萬狄交談過程中，遠方砲火聲仍不時響起，更一度中斷採訪。萬狄無奈指出，這是她住在班科諾50多年的人生中，第3次被迫撤離，她記得1983年也曾因戰事撤離，當時砲兵基地就設在附近學校後面。
萬狄指出，這次情況似乎比以往嚴峻，因爲鄰居們都已撤離了，她也被禁止到橡膠園工作。她說：「因砲火聲很大，我們不知道那裡會不會攻擊，因此也不敢去。」
●渴望和平 祈求戰火停歇
緊鄰邊境而居，卻因泰柬主權爭議導致軍事衝突，居民被迫在離家與留守間做選擇。他們不約而同向中央社表示，盼戰火趕快停歇、生活恢復平靜。
小學老師查亞帕特表示，不願見到戰火發生，希望和平。她說：「我理解若必須開戰，無論輸贏爲何，作為泰國公民，我們隨時準備好全力支持我們的士兵。」
泰柬兩國相互指責對方挑起7日再起的衝突，泰國表示，柬埔寨軍隊7日向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊。中央社無法獨立核實兩方說法。
梅優說，經濟活動因戰火而全面停滯，人們無法出外工作，「因為害怕出門，不能像過去那樣到橡膠園工作、種甘蔗或木薯」。
她說：「住在邊境的村民都希望戰爭趕快結束，因為拖得太久了。」（編輯：唐聲揚）1141213
