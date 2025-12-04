砲聲震撼台東太麻里海岸 戰車實彈射擊展現防衛戰力

〔記者黃明堂／台東報導〕陸軍花東防衛司令部第二作戰區今天清晨於太麻里溪出海口實施「編制武器」火砲實彈射擊。本次演訓是自1994年知本漢光演習以來，暌違31年台東再次進行地面大規模火炮射擊，當地民眾感受至強烈震撼後，感受到被國軍保護的安全感。

清晨六點整，7 輛 M60A3 主力戰車依序完成射控系統及通訊檢測後，彈藥兵迅速完成彈藥補給。隨著指揮官口令下達，戰車砲瞬間劃破寧靜的海岸線。本次演訓模擬多種接戰模式，包括「以靜制動」與「以動制靜」等，以強化東部海岸的防衛能量，應對潛在的敵軍威脅。

本次射擊包含戰車砲、81 迫砲、120迫砲、40榴彈砲與50、T74機槍等武器，射擊高度達1萬8000呎，最小危險半徑約6浬。在演練的最高潮，多輛戰車實施齊射，共擊出28發戰車砲彈。現場火光四射，伴隨著巨大的震波，氣勢磅礴。軍方強調，透過在海風、沙石影響較大的海灘環境進行實彈射擊，能更貼近實戰，訓練官兵快速排除卡彈、失效等突發狀況的能力。

演訓的巨大聲響和震動讓周邊居民從睡夢中驚醒。一位住在太麻里市區的林姓民眾形容：「一開始以為是地震，門窗整個在震，地板也跟著嗡嗡作響！」一位受訪的女士表示，由於近期整體情勢緊張，讓她感到有些擔憂。因此，特地來現場觀看國軍的實際運作情況。她說：「結果就是感覺很震撼，內心有稍微獲得一些安全感。」她坦言，在演習第一天，她被突然的震動驚醒，曾心想：「戰爭是開打嗎？」但當她確認是國軍在進行砲擊訓練後，這份親眼所見的實力，讓她對國防力量有了更踏實的信任。

