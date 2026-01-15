砲訓部啟用 賴總統剪綵:創造共贏

總統賴清德（右五）出席關廟砲校啟用典禮。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕關廟報導

陸軍砲兵訓練指揮部十五日舉行落成啟用典禮，總統賴清德、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲及各界重要貴賓蒞臨剪綵，共同見證國軍現代化建設的重要成果，以及台南城市發展的重要里程碑。

陸軍砲兵訓練指揮部（砲校）去年底從永康遷至關廟湯山營區，遷建過程由國防部與台南市府通力合作，歷經賴清德、黃偉哲兩任市長的推動，使工程得以如期完成並順利啟用。

總統致詞表示，永康砲校原址位於二王里，自一九八七年設立以來，隨著都市擴張與人口成長，逐漸對交通動線、訓練運作及城市發展造成限制，也成為地方長期期待改善的重要課題。永康砲校占地約九十三公頃，遷建構想雖早年即提出，但受限於既有「先建後遷」模式及地方財政能力，始終未能推動；其後在其擔任市長期間，透過調整合作方式，採取分區、分期推動策略，在兼顧國防訓練需求下，先行釋出部分土地作為新關廟砲校建設財源，成功突破推動瓶頸。

賴清德說，此一遷建計畫兼顧國防建設、都市發展與地方繁榮，對永康區而言可釋放都市發展空間，對關廟區可帶動地方機能與產業發展，對國防部則有助提升訓練與戰備效能，對整體台南市亦可挹注市政建設所需財源，是中央與地方攜手合作、實現多方共贏的重要成果。

總統賴清德（中前）檢閱陸軍海馬士M142多管火箭系統。（記者黃文記攝）

黃偉哲表示，關廟砲校由工務局發包、興建，校區總樓地板面積約三萬一千坪，每坪造價不到十萬元，屬於營建市場中少見的大型、低單價建築工程，施工期間又接連遭逢疫情及國際情勢影響，導致物價上漲，使校區工程及第三條聯外道路、新光大道等建設面臨超過十億元的經費缺口。市府整合工務、地政、都發、主計等局處與國防部密切協調，最終獲國防部以營產基金挹注資金缺口，展現中央與地方攜手合作的效率與決心，使工程得以如期完成並順利啟用。

砲訓部在新式裝備接裝與整合後，將透過現代化教學設施與模擬訓練系統，全面提升整體訓練效能，提升作戰能力，讓守護家園力量更加堅實可靠。