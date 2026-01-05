砲訓部心輔講座 傳遞正能量

記者陳彥陵／綜合報導

為深化官兵心理健康意識，提升生命教育觀念與強化心理韌性，陸軍砲兵訓練指揮部日前舉辦心輔專題講座，邀請心輔講師黃信凱以「軍魂不滅，翻轉人生」為題實施講演，並分享自身經驗，內容多元豐富、感動人心，現場官兵反應熱烈，氣氛溫馨。

黃信凱以溫暖誠懇的語氣，結合實際案例，深入淺出地探討如何在困境中保持堅定信念。「翻轉人生不需偉大起點，而是來自每天勇敢跨出的一小步」，他鼓勵單位官兵、同仁勇於做出改變，迎向正向人生。

指揮官李少將表示，講座內容貼近官兵心境，深具啟發性與實用性，有助提升官兵愛國意識及心理健康，期勉同仁將所學應用於生活與工作中，勇敢翻轉人生，活出有信念、有溫度的軍人價值，成就堅韌軍魂。

砲訓部日前舉辦心輔專題講座，提升官兵心理健康意識。（砲訓部提供）