砲訓部愛心社寒冬送愛 攜手華山守護長者

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍砲兵訓練指揮部愛心社日前與地方仕紳將共同募捐所得之白米，送往臺南市關廟區華山基金會關懷據點捐贈，將這份愛心與善念化為實際行動，關懷在地弱勢長者；並由愛心社社長陳姵伶上士代表官兵親自送上物資，期盼在冬日時節給予溫暖與支持。

指揮官李少將表示，此次捐贈不僅象徵部隊對社會賢達的感恩，也展現軍人服務社會、回饋鄉里的精神，未來將持續推動公益善行，與地方攜手打造更溫暖、更有力量的社會。