砲訓部愛心社關懷獨居長輩 寒冬送暖

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍砲兵訓練指揮部愛心社日前偕同國軍心輔講師黃信凱及臺南市關廟區華山基金會，前往關廟地區關懷在地獨居長輩。過程中，官兵親切問候長輩近況，關心其生活起居與健康情形；並由愛心社陳佩伶上士及黃信凱代表單位致贈生活物資，期盼在歲末年終之際，給這些長輩帶來溫暖與支持。

指揮官李少將表示，官兵以實際行動走入社區關懷弱勢，展現軍人服務社會、回饋鄉里的精神，未來將持續推動公益善行，與地方攜手打造更溫暖、更有力量的社會。

砲訓部愛心社關懷地方獨居長輩，寒冬送暖。（砲訓部提供）