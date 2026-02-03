砲訓部戰傷救護訓練班 提升醫療應處效能

記者陳彥陵／綜合報導

為強化官兵在戰場環境下的即時救護與應變能力，陸軍砲兵訓練指揮部學員生總隊部日前辦理「專業戰傷救護訓練班」，透過高強度、實務導向課程，引導學員在模擬戰場情境中，依戰場狀況迅速判斷傷情，並確遵流程實施各項處置。訓練內容涵蓋戰術止血帶運用、大量出血控制、呼吸道處置及戰場常見創傷應處等要領，並結合情境演練反覆操作，使學員在逼真訓練氛圍中，強化臨場判斷與團隊協同能力，建立官兵戰傷救護及自救互救能力，厚植部隊整體戰力。

總隊長蔡上校表示，戰傷救護是延續戰力的重要關鍵，透過專業化訓練，可有效提升戰場存活率，確保整體戰力，並使戰傷救護由被動等待轉為主動搶救與預防；期盼學員結訓後發揮種子效益，全面提升部隊救護能量，落實「訓練即作戰」的核心理念。

砲訓部辦理戰傷救護訓練班，提升部隊醫療應處效能。（砲訓部提供）