砲訓部政戰幹部現地戰術研習 厚植本職學能

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍砲兵訓練指揮部日前舉辦「政戰幹部軍士官研討會暨現地戰術研習」，由政戰主任周上校主持，帶領各級政戰幹部前往龍崎虎形山公園及文衡殿進行實地研討與教學，以強化政戰幹部對地方環境、民情特性及地形地貌的掌握，提升在任務規劃與部隊精神戰力推動上的整體效能。

會中除針對近期政戰業務重點進行意見交流外，亦藉由現地勘查，讓幹部更貼近地形運用、社會資源連結與地方文化特性，深化軍民關係認知。周主任強調，政戰幹部是部隊穩定士氣與凝聚向心的關鍵，唯有不斷充實專業、精進能力，方能在面對任務挑戰時帶領官兵穩健前行。

砲訓部辦理「政戰幹部軍士官研討會暨現地戰術研習」，厚植本職學能。（砲訓部提供）