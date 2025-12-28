砲訓部歲末感恩餐會 凝聚官兵向心

記者陳彥陵／綜合報導

為慰勉官兵參與駐地搬遷及執行戰訓任務的辛勞，陸軍砲兵訓練指揮部學員生總隊部日前辦理歲末感恩餐會，由總隊長蔡上校主持；現場除精心佈置場地及準備美食佳餚供官兵享用外，也安排一系列表演節目及摸彩活動，使官兵適時放鬆心情，進一步凝聚單位向心。

蔡總隊長表示，感謝全體官兵為單位的付出與努力，透過餐會讓同仁能在戰訓之餘，互相交流關懷，也藉此犒慰官兵各項訓練的付出，期勉同仁未來能夠在各工作崗位上認真負責全力以赴，共同完成上級交付任務。

砲訓部學員生總隊部辦理歲末感恩餐會，凝聚官兵向心。（砲訓部提供）