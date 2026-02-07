砲訓部混砲營懇親日 深化家庭支持凝聚向心

記者陳彥陵／綜合報導

為增進家屬對部隊訓練任務及役男營區生活的了解與支持，陸軍砲兵訓練指揮部混砲營辦理「常備兵役軍事訓練第248梯暨所屬官兵家屬懇親會」，邀請役男家屬走入營區，透過營舍導覽、訓練環境介紹及幹部懇談等活動，使家屬實地了解役男平日訓練內容、作息管理與生活照顧情形，讓家屬親身感受部隊兼顧訓練要求與人性化管理的用心，現場互動熱絡、氣氛溫馨。

營長謝中校表示，部隊在落實各項訓練任務之餘，亦重視役男心理調適與家庭支持力量；透過懇親會，讓家屬看見役男在紀律、責任感及團隊合作上的成長轉變，進而成為部隊穩定訓練的重要後盾。未來將持續秉持「共管共教、安心信任」理念，深化官兵、家庭與部隊間的良性互動，凝聚整體士氣與訓練效能。

砲訓部混砲營辦理懇親日，深化家庭支持，凝聚部隊向心。（砲訓部提供）