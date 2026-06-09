砲訓部混砲營懇親會 強化軍民交流

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記者陳彥陵／綜合報導

為促進家屬對部隊的了解與支持，陸軍砲兵訓練指揮部混砲營日前舉辦「常備兵役軍事訓練第256梯暨所屬官兵家屬懇親會」，透過營舍導覽及幹部懇談等活動，讓家屬實地了解子弟的訓練歷程與在營生活，幹部們主動接待家屬，詳細說明單位任務與訓練安排，使家屬能夠安心、放心地見證子弟的成長與蛻變，現場氣氛溫馨而熱絡。

營長謝中校表示，部隊除了肩負戰訓任務，更重視役男在營期間的心理調適與家庭連結，透過此次懇親會，不僅讓家屬看見子弟在軍中的努力與成長，更有助於建立部隊與家庭之間良性的溝通與支持體系，未來將持續秉持「共管共教、安心信任」的理念，強化軍民互動與情感連結，攜手為子弟打造穩定、安全且專業的服役環境，共同凝聚部隊整體士氣與戰力。

砲訓部混砲營辦理懇親會，強化雙向交流。（砲訓部提供）