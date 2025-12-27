砲訓部籃球交流賽 促進團結向心

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍砲兵訓練指揮部日前舉辦「南波萬南部地區籃球交流賽」，由指揮官李少將主持，邀請工兵訓練中心、4支部運輸兵群及臺南聯保廠等單位籃球隊一同參與，競賽過程中，球員均卯足全力，全心投入比賽，場下官兵也熱情地為支持隊伍加油打氣，現場氣氛相當熱絡，比賽最後由砲訓部籃球隊勇奪冠軍。

李指揮官表示，透過競賽活動，能培養官兵良好運動習慣，放鬆身心，進而提升工作效率與活絡單位氣氛，藉以達成促進團結、提升士氣之功效，未來也將持續辦理相關活動，讓官兵能相聚在一起，聯繫情感，從事自己熱愛的活動，充分感受「樂在工作、樂活人生」的精神。

砲訓部舉辦籃球交流賽，促進團結向心。（砲訓部提供）