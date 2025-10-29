砲訓部遷駐臺南關廟 永康民眾歡喜相送

記者孫建屏／臺南報導

因應國家整體規劃與地區長遠發展需求，陸軍砲訓部即將遷駐臺南市關廟區，今（30）日進行最後一次搬遷作業。臺南市長黃偉哲偕同永康、關廟兩地民意代表與鄉親，以辦喜事的心情，在鑼鼓喧天、祥獅獻瑞的慶賀氛圍中，盛大歡送並迎接機動車隊；「湯山啟程，永康飛騰；砲兵傳承，關廟新程。」砲訓部指揮官李少將強調，全體官兵將在新營區持續戮力戰訓本務，守護美麗家園。

在完成主力部隊及各項訓練裝備、器材的移駐後，砲訓部於上午展開最後一次搬遷作業，動用悍馬車、輕型與中型戰術輪車運輸105榴砲、155榴砲等武器與裝備，由李指揮官親自率隊，自永康採自力機動方式抵達關廟。

為歡送砲訓部機動車隊前往關廟，永康地區民眾上午扶老攜幼前往營區大門，手持「砲校啟新章，榮光照永康」、「湯山啟程，永康飛騰」等紅布條，揮舞國旗，與站滿營區旁道路民眾一同揮手道別，共同見證永康砲校歷史性搬遷與地方發展的新篇章。

活動中，李指揮官致贈一只「砲彈造型水壺」給黃偉哲，象徵市府肩負關廟新營區建設與永康舊址開發的重任；黃偉哲則回贈一頂野戰帽，感謝砲訓部多年來守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

李指揮官表示，陸軍砲兵學校自民國41年進駐永康，先後駐紮於四分子、二王兩地，在單位94年隊史中，有73年駐守永康，不僅承載兩代人的歷史記憶與情感，也共同參與永康地區的繁榮發展，砲兵的建軍歷程更在永康輝煌成長、茁壯。

李指揮官指出，期間接裝M109、M110自走砲，以及雷霆2000多管火箭、劍二防空飛彈系統，今年更最新完成海馬士多管火箭系統接裝，一路走來，蓽路藍縷、淬勵奮發，建立堅實精鍊的砲訓部；並與臺南鄉親休戚與共，共同面對莫拉克颱風、維冠大樓倒塌、丹娜絲颱風等天然災害。砲訓部秉持愛家愛鄉土的精神，戮力參與災害防救工作，與各救災團體協力協助地區儘速恢復市容與民眾生活。

「分離不是力量分散，而是力量的擴張。」李指揮官感謝鄉親對官兵的關懷與照顧，並強調遷駐關廟後，將帶著地方的回憶和鄉親的祝福，繼續在新營區戮力戰訓本務，守護美麗家園。

隨後，機動車隊在警方協助交通管制下順利抵達關廟，區長陳必成與地方仕紳、民眾熱情揮舞國旗，在營區大門前迎接，並致贈在地特產麻竹筍，祝福砲訓部與地方共融共榮，帶動關廟整體繁榮與發展。

