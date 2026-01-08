砲轟中國愚蠢 石平：末來日本和台灣的合作 「禁忌」會打破

石平在會談中，砲轟中國愚蠢至極，對日本首相高市早苗發動的各種攻擊，只是把台灣議題更加國際化，末來日本和台灣的各式合作，相信之前的「禁忌」，會相繼打破。 （圖/印太戰略智庫）

[Newtalk新聞] 在台海情勢持續升高、印太安全架構快速重組之際，印太戰略智庫於1月7日下午在松江路印太戰略智庫舉辦「台日戰略對話」，以「台海情勢變動下的台日戰略對話」為主題，特別邀請1月6日來台訪問日本參議員石平，以及國內智庫與媒體重量級人士，針對區域軍事安全、印太戰略走向與認知作戰等關鍵議題進行深度交流，為台日合作與政策研議提供具前瞻性的實務參考。石平在會談中，砲轟中國愚蠢至極，對日本首相高市早苗發動的各種攻擊，只是把台灣議題更加國際化，末來日本和台灣的各式合作，相信之前的「禁忌」，會相繼打破。

矢板明夫提出印太風險評估 陳文甲強調台日戰略對接迫切性

本次對話首先由策畫者暨引言人、印太戰略智庫執行長矢板明夫發表總體引言，矢板明夫長期關注台日關係、台海安全與印太戰略發展，對日本內部政策脈動與對台論述具有第一線觀察。並指出，當前印太局勢已進入高不確定性階段，台海不僅是兩岸問題，更是牽動日美安全架構與區域穩定的核心關鍵，必須以結構性與制度性視角重新檢視台日角色。

隨後由印太戰略智庫特別顧問、開南大學副校長陳文甲擔任主持。陳文甲表示，在印太安全環境快速變動下，台日關係已由過往以經貿與民間交流為主，轉向涵蓋安全、戰略與制度協調的準同盟夥伴關係。面對中國對台壓力常態化，台日有必要在共同嚇阻、民主韌性與認知防衛等層面，進行更具前瞻性與結構性的對接。

矢板明夫在會中提出印太風險評估說明。（圖/印太戰略智庫）





石平：台海危機加劇 「台灣有事」已是日本國會現實議題

日本參議院參議員石平出生於中國四川，後歸化日本，長期批判中國共產黨體制，並因公開支持台灣而遭中共制裁、禁止入境。其兼具中國背景與日本國會第一線實務經驗，使其觀點成為理解日本政界如何看待「台灣有事」與對中戰略的重要指標。石平在對話中直言，踏上台灣本身即清楚說明中華人民共和國與中華民國是完全不同的國家，並強調台灣不是中國的一部分，而是擁有主權與民主制度的存在。對於中國外交部貶抑其涉台言論，石平表示毫不在意，展現其堅定的民主立場。

在戰略層面，石平指出，中國正面臨經濟下行、社會矛盾升高與治理失靈等多重內部危機，政權為轉移壓力而加劇對外強硬，使台海成為高風險熱點。他強調，日本國會對台灣議題的討論已由過往的經貿交流，明顯轉向安全、軍事與制度性風險評估，「台灣有事」已不再是假設，而是必須正視的現實。石平並指出，自日本首相高市早苗公開在國會力挺台灣後，台日官方與民間互動顯著升溫，日本國會議員密集訪台，反映日本政界對台海安全的高度重視。他強調，台日安全協作不僅是戰略選項，更是民主價值共同體在威權擴張壓力下的必要回應。





多元視角：勾勒台日合作新輪廓

在本次「台日戰略對話」中，台灣與談人從不同專業領域提供多元視角，深化台日合作的戰略理解。Newtalk News 總製作張正霖以媒體與輿論實務為出發，指出認知作戰既是信息戰的核心，也是民主社會安全的一部分。他分析，在台海與印太安全架構快速變動下，媒體敘事與國際輿論場在各方策略中的角色愈加凸顯。張正霖強調，唯有強化資訊透明度、提升媒體識讀與民主韌性，才能有效對抗不對稱的信息壓力，維護民主社會之穩定與抗壓能力。張正霖並直言，日本政治人物對中國態度太過畏懼，對中國霸權威脅，不要聽丶不敢說．不想做，最終就是「等死」，中國這一波對日本的各面向改擊，相信日本人民及政治人物是領教到了，這現象必需改變。





亞太和平研究基金會執行長、中央警察大學公共安全學系董立文教授則從中國體制運作、國家安全風險與灰色地帶衝突等角度切入。他指出，中國在對外與對內策略上的模糊調整，使灰色地帶衝突成為常態化威脅手段之一。董立文強調，這類非傳統軍事風險不僅涵蓋網絡攻擊、經濟脅迫與外交壓力，更深刻影響制度性防衛與民主制度的韌性。面對這樣的威脅型態，台日兩國必須在制度安全、法律架構與跨部門協調上建立更緊密的合作機制，避免單一事件演變成系統性危機。





國防安全研究院沈明室研究員則從軍事戰略的專業層面，解析解放軍動態與台日美軍事互動的實際變化。他指出，隨著區域軍事力量調整、聯合演練增加及情報互通擴大，台日美之間的安全協作模式正在重構。沈明室認為，台海周邊的軍事風險不僅受限於兵力部署與戰術演練，更涉及戰略決策、聯盟承諾與快速反應機制的整合。他呼籲在軍事層面加強共享態勢感知、危機預警與聯合應對規劃，以提升區域嚇阻效果。





本次對話聚焦三大核心面向：一是台海變局下的軍事安全協作，討論台日美如何在快速變動的安全環境中建立更實務的協調機制；二是在美日同盟與印太戰略重整背景下，川普政府與高市早苗政權對接之下對區域安全架構的影響；三是認知作戰如何挑戰民主韌性，並對媒體、生態與公共論述場域造成深遠影響。

印太戰略智庫強調，本次對話不僅是學術交流平台，更是政策對話與國際溝通的重要窗口。透過台日雙重視角的深度對談，智庫期盼深化兩國在安全與民主防衛上的理解與合作，強化面對未來挑戰的策略整合與制度性韌性。此次對話全程錄影，將於 Newtalk 媒體平台播出，讓更廣泛的受眾掌握台日戰略互動與觀點交鋒的最新成果。

