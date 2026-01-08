砲轟中國愚蠢 石平：末來日本和台灣的合作 「禁忌」會打破
[Newtalk新聞] 在台海情勢持續升高、印太安全架構快速重組之際，印太戰略智庫於1月7日下午在松江路印太戰略智庫舉辦「台日戰略對話」，以「台海情勢變動下的台日戰略對話」為主題，特別邀請1月6日來台訪問日本參議員石平，以及國內智庫與媒體重量級人士，針對區域軍事安全、印太戰略走向與認知作戰等關鍵議題進行深度交流，為台日合作與政策研議提供具前瞻性的實務參考。石平在會談中，砲轟中國愚蠢至極，對日本首相高市早苗發動的各種攻擊，只是把台灣議題更加國際化，末來日本和台灣的各式合作，相信之前的「禁忌」，會相繼打破。
矢板明夫提出印太風險評估 陳文甲強調台日戰略對接迫切性
本次對話首先由策畫者暨引言人、印太戰略智庫執行長矢板明夫發表總體引言，矢板明夫長期關注台日關係、台海安全與印太戰略發展，對日本內部政策脈動與對台論述具有第一線觀察。並指出，當前印太局勢已進入高不確定性階段，台海不僅是兩岸問題，更是牽動日美安全架構與區域穩定的核心關鍵，必須以結構性與制度性視角重新檢視台日角色。
隨後由印太戰略智庫特別顧問、開南大學副校長陳文甲擔任主持。陳文甲表示，在印太安全環境快速變動下，台日關係已由過往以經貿與民間交流為主，轉向涵蓋安全、戰略與制度協調的準同盟夥伴關係。面對中國對台壓力常態化，台日有必要在共同嚇阻、民主韌性與認知防衛等層面，進行更具前瞻性與結構性的對接。
石平：台海危機加劇 「台灣有事」已是日本國會現實議題
日本參議院參議員石平出生於中國四川，後歸化日本，長期批判中國共產黨體制，並因公開支持台灣而遭中共制裁、禁止入境。其兼具中國背景與日本國會第一線實務經驗，使其觀點成為理解日本政界如何看待「台灣有事」與對中戰略的重要指標。石平在對話中直言，踏上台灣本身即清楚說明中華人民共和國與中華民國是完全不同的國家，並強調台灣不是中國的一部分，而是擁有主權與民主制度的存在。對於中國外交部貶抑其涉台言論，石平表示毫不在意，展現其堅定的民主立場。
在戰略層面，石平指出，中國正面臨經濟下行、社會矛盾升高與治理失靈等多重內部危機，政權為轉移壓力而加劇對外強硬，使台海成為高風險熱點。他強調，日本國會對台灣議題的討論已由過往的經貿交流，明顯轉向安全、軍事與制度性風險評估，「台灣有事」已不再是假設，而是必須正視的現實。石平並指出，自日本首相高市早苗公開在國會力挺台灣後，台日官方與民間互動顯著升溫，日本國會議員密集訪台，反映日本政界對台海安全的高度重視。他強調，台日安全協作不僅是戰略選項，更是民主價值共同體在威權擴張壓力下的必要回應。
多元視角：勾勒台日合作新輪廓
在本次「台日戰略對話」中，台灣與談人從不同專業領域提供多元視角，深化台日合作的戰略理解。Newtalk News 總製作張正霖以媒體與輿論實務為出發，指出認知作戰既是信息戰的核心，也是民主社會安全的一部分。他分析，在台海與印太安全架構快速變動下，媒體敘事與國際輿論場在各方策略中的角色愈加凸顯。張正霖強調，唯有強化資訊透明度、提升媒體識讀與民主韌性，才能有效對抗不對稱的信息壓力，維護民主社會之穩定與抗壓能力。張正霖並直言，日本政治人物對中國態度太過畏懼，對中國霸權威脅，不要聽丶不敢說．不想做，最終就是「等死」，中國這一波對日本的各面向改擊，相信日本人民及政治人物是領教到了，這現象必需改變。
亞太和平研究基金會執行長、中央警察大學公共安全學系董立文教授則從中國體制運作、國家安全風險與灰色地帶衝突等角度切入。他指出，中國在對外與對內策略上的模糊調整，使灰色地帶衝突成為常態化威脅手段之一。董立文強調，這類非傳統軍事風險不僅涵蓋網絡攻擊、經濟脅迫與外交壓力，更深刻影響制度性防衛與民主制度的韌性。面對這樣的威脅型態，台日兩國必須在制度安全、法律架構與跨部門協調上建立更緊密的合作機制，避免單一事件演變成系統性危機。
國防安全研究院沈明室研究員則從軍事戰略的專業層面，解析解放軍動態與台日美軍事互動的實際變化。他指出，隨著區域軍事力量調整、聯合演練增加及情報互通擴大，台日美之間的安全協作模式正在重構。沈明室認為，台海周邊的軍事風險不僅受限於兵力部署與戰術演練，更涉及戰略決策、聯盟承諾與快速反應機制的整合。他呼籲在軍事層面加強共享態勢感知、危機預警與聯合應對規劃，以提升區域嚇阻效果。
本次對話聚焦三大核心面向：一是台海變局下的軍事安全協作，討論台日美如何在快速變動的安全環境中建立更實務的協調機制；二是在美日同盟與印太戰略重整背景下，川普政府與高市早苗政權對接之下對區域安全架構的影響；三是認知作戰如何挑戰民主韌性，並對媒體、生態與公共論述場域造成深遠影響。
印太戰略智庫強調，本次對話不僅是學術交流平台，更是政策對話與國際溝通的重要窗口。透過台日雙重視角的深度對談，智庫期盼深化兩國在安全與民主防衛上的理解與合作，強化面對未來挑戰的策略整合與制度性韌性。此次對話全程錄影，將於 Newtalk 媒體平台播出，讓更廣泛的受眾掌握台日戰略互動與觀點交鋒的最新成果。
更多Newtalk新聞報導
說台灣不屬於中國遭國台辦嗆「胡言亂語」 石平反嗆「可笑」：非常低級
石平抵台大喊「台灣是獨立國家」 國台辦開嗆：還有嗎？
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 264
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 14 小時前 ・ 28
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 203
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 26
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 61
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 35
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 94
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 81
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 6
民進黨支持度崩盤！林濁水曝「關鍵分水嶺」
[NOWnews今日新聞]近期許多民調顯示，總統賴清德的滿意度有回升趨勢，但依然穩定低於不滿意度，對民進黨而言幾乎都是「滿江紅」；對此，前立委林濁水就分析，賴清德的支持度其實是從去年「大罷免」就開始崩...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 90
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63