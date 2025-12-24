砲轟廢死「假仁假義」 王世堅：不服的人請移民

民進黨立委王世堅表示，廢死這個事情不必再多討論，如果不服的人「拜託請你移民到任何已經廢死的國家，去當他們國的國民就好」。(記者劉信德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕北捷連續攻擊事件造成嚴重傷亡，死刑存廢議題再掀熱議。民進黨立委王世堅今(24日)直言，全台有超過九成民意主張死刑，若一再縱容死刑犯，恐導致法治崩解；而廢死議題無須再多討論，若極少數人不認同，「拜託請移民到廢死的國家」。

王世堅今天下午出席民進黨中執會前受訪表示，目前36名死刑犯皆是罪大惡極、罪無可逭，法律應為人民服務，有90%以上民眾主張對極惡罪行處以死刑，若一再縱容死刑犯，反而會讓法治崩解，「死刑的主要目的是還被害者公道，殺人償命是千古不變的定律！」

王世堅進一步示警，若是廢死，人民會認為「武器權」應回歸個人；如果政府不能幫忙維護被害人公道，難道要讓人手一槍、一刀，家人被殺時自己討回來嗎？這樣法治就徹底崩解了。

此外，王世堅也批評，只有被害人有原諒的權利，別在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒。既然是法治社會的成員，就應該支持法治，說三道四幹什麼，用廢死凸顯自己假仁假義嗎？廢死就是集體的虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會犯這毛病，不要陷入集體虛偽。

面對國際廢死現狀，王世堅認為，北歐有一、二個國家主張廢死，因為該國多數人民有其共識；但台灣2300萬人中，有超過2000萬人主張不可廢死，也認為法治敗壞來自死刑遲遲不執行，當然信心就會喪失，不服的極少人，拜託請移民到廢死的國家，國家法律本來就要為自己人民服務。

