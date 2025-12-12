砲轟柯文哲抄作法庭直播 前幕僚：怎不找可自證清白的證人？

民眾黨前主席柯文哲11日赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 台北地院昨日再度針對柯文哲涉貪案開庭審理，並進行證據提示。柯文哲受訪時就批評法庭不願意讓人直播是擔心有什麼見不得人的事情曝光。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡今（12）日就批評柯文哲，與其花時間炒作法庭直播，「怎麼不花時間找可以自證清白的證人？」

吳靜怡表示，柯文哲昨日開庭後高喊「賴清德比小英還糟糕！」企圖把京華城案的審判拉回政治戰場，但問題從來不是賴清德，也不是蔡英文，而是這個案件中有十一名被告，其中四人已經認罪，而且全部都是市府與京華城案的關鍵人等。

她指出，台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，這些人不是外人，而是權責、流程緊密相連的核心人物，他們的認罪，構成檢方事證鏈中的關鍵證據，然而柯文哲沒有回應這些實質指控，反而選擇把輿論焦點導向林欽榮與蘇麗瓊，兩位並未認罪、也不是檢方最關鍵的指控者。

「這不是司法攻防，而是政治煙霧彈。」吳靜怡認為，柯文哲若真心要「直播透明」，那就不用直播講一堆書，直接講阿北十大金流進土城，三百萬現金從哪裡來？為何能在市府辦公室騎腳踏車，就有三百萬可以拿？謝國樑母親的兩百萬是誰拿走的？這些幾千萬現金拿去哪裡？為什麼不主動傳喚金主或其他關鍵證人？

吳靜怡提到，柯文哲上週跟黃國昌直播突破五萬人同時上線，沒想到他自己開始土城十講，只剩下一萬多，比黃國昌自己直播還要少，當初，大家以為是柯文哲需要黃國昌，沒想到，恐怕現在是柯文哲不能沒有黃國昌。當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布，那麼沉默的多數就成了最大的答案，多數人覺得柯文哲就是有貪污。「柯文哲，只要一天橘子許芷瑜不回來，不會有人相信你清清白白。」

