砲轟民眾黨為李貞秀首開立院惡例 黃光芹狠酸：國軍也都是中國軍？

資深媒體人黃光芹今（6日）點出民眾黨及其他護航者所存在的六大「邏輯錯誤」。（翻攝自黃光芹臉書）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議持續延燒，資深媒體人黃光芹今（6日）指出，民眾黨及其他護航者所存在的「邏輯錯誤」，更指過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當立委，民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革：「小心！別把信用卡刷爆了。」

黃光芹今（6日）在臉書發文，點出護航李貞秀的幾個邏輯錯誤，她指出，李貞秀依《國籍法》聲稱曾前往中國放棄中國籍而不可得，民眾黨卻拿《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同的車票、搭不同的列車，也猶如活在不同的兩個平行時空，李若真的前往中國申辦放棄國籍，則是在真實世界奔波，民眾黨全黨護一人，則是在秋海棠葉上跑馬。

黃光芹表示，李貞秀依《國籍法》本有1年內舉證的空窗期，她卻為了證明就職前即得有申辦動作，而坦承無法放棄中國籍，坐實她有雙重國籍，理應依法遭到解職。她也質疑，李貞秀在中國出生、長大，至今仍持有中國籍的中國人，竟在民眾黨高層俱在的記者會上表示，中華民國國民也是中國人，民眾黨默不作聲，是否代表接受？照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，也都是中國軍？

黃光芹直指，有些歪樓詭辯說賣台不一定持有中國籍，以及憑自由心證判定，只要在台灣生活久了的中國籍人士就可以當立委，「則是視法律於無物，10年、20年、30年隨人說」。

黃光芹說明，過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當立委，吳敦義時代提名未列入安全名單，民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革：「小心！別把信用卡刷爆了。」

最後，黃光芹強調，大家在談事：「凡那些鬼扯什麼私人恩怨、把程序『虛偽不實』竄改為指控他人『虛偽』的媒體，都是不肖媒體。」





