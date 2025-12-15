砲轟立院「一院獨裁」 卓榮泰：被毀憲亂政國會倒閣將是畢生民主勳章

行政院長卓榮泰針對最晚須於今（15）天公告的「財劃法」修法，拍板決定不予副署，創憲政史上首例。卓揆在記者會中怒批立法院是一院獨大、一院獨裁，更指若被「毀憲亂政的國會跟政黨」提出不信任案倒閣，將會是他畢生的民主勳章。

行政院今天下午召開「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰表示依3大原因：立法院違反憲法權力分立原則、侵害行政權，修法過程違反公開透明與討論原則、破壞民主程序，施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害，決定依照憲法第37條，「不予副署」本次財劃法修法。

對於朝野僵局難解，政院多次表達願與立院溝通未獲善意回應，卓榮泰指出，目前為止所有的努力沒有一件達成，甚至跟立法院長韓國瑜談好的都沒能如願，就像這次財劃法突襲修法，自己已經深感無奈。對國人來看，也認為這樣狀況長期下去，行政權將一而再再而三被削弱，國家憲政體制體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁。

卓揆表示，獨裁就是一個人一個機關做任何決定，沒有人可以制衡、救濟，這才叫獨裁。行政院今天即使提出不副署，立法委員有意見，還是可以依照憲法提出不信任案、來倒閣，這個就不叫行政院的獨裁，有後續救濟，有法律機制跟憲法機制就不叫獨裁。如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟。

他接著說，「我更要表示，身為行政院長，如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲護國的道路。」

責任編輯／洪季謙

