砲轟范冰冰奪金馬影后「評審瞎了眼」 周玉蔻提逃稅黑歷史：文化部不丟臉嗎？

​中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，她雖未能來台出席，但仍透過導演張吉安以電話、視訊的方式，發表感言。對此，媒體人周玉蔻則在臉書發文提起范冰冰過往的逃稅黑歷史，她砲轟，​金馬奬評審們創下道德無恥度歷史記錄，沒是沒非，文化部長李遠不覺得丟臉嗎？



​范冰冰因為陰陽合約事件遭中國封殺，近年轉往國際電影圈試圖重振旗鼓，她在《地母》以農婦角色突破過往形象框架，深獲評審青睞，讓她成功在第62屆金馬獎封后。然而當晚她以工作為由，未親自出席典禮，由張吉安導演上台代領，並當場致電讓她發表感言。​



對此，周玉蔻砲轟，世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？​金馬奬評審們創下道德無恥度歷史記錄，范冰冰在中國逃稅被關，然後在台灣當上台灣金馬奬影后。金馬獎這麼賤嗎？！評審主席要不要出來說句話？

周玉蔻也點名文化部長李遠「不覺得丟臉嗎？」她質疑台灣政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？熱臉貼冷屁股，沒是沒非，金馬奬廢了算了。

