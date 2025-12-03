砲轟藍白「沒有勇氣赴中國交流」 館長：這麼在乎選票是不是？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

與國民黨、民眾黨友好的「館長」陳之漢昨(2)日直播突砲轟藍白既然可以去日本，有沒有勇氣去中國談一談人民未來、兩岸矛盾，怒斥真的不要這麼政治利益，「為什麼要跟民進黨一樣好像對方頭上長腳、嘴巴長獠牙，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票？」

館長痛批，國民黨20幾個立委選完大罷免，跑去跟日本交流，在中日關係最不好的時候，民眾黨跑去日本拍一個沒人的辦公桌，還讓民進黨做新聞、讓中國人罵，「你們既然可以去日本，這麼有勇氣，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、兩邊長久以來的矛盾，這些人真的不要這麼政治利益」。

館長說，他今天就把話講一講，「怎麼這麼沒有勇氣啊，我都去了這麼多趟，都已經影片拍了這麼多了，中國人同胞這麼好，這麼好的一個國家，為什麼要跟民進黨一樣好像對方頭上長腳、嘴巴長獠牙，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？」直呼真的莫名其妙。

館長指出，200萬台商是鐵一般的事實，連台積電都過去了，國民黨、民眾黨怕什麼？強調自己沒有政治利益，「挺了你們這麼久，損失這麼多錢，都沒有關係，今天不是在乎誰退黨誰怎樣，可以鬧成這麼大的新聞，真的夠可笑，這個有那麼重要嗎？」怒斥民進黨動不動就恐嚇1.25兆國防預算，台灣人都不用吃飯？不用有錢？永遠要中國人打中國人，讓台灣人窮死、美國人富有死，藍白兩個黨派不會想辦法嗎？很難嗎？

館長直呼，「我為了台灣人的未來、和平、長治久安，我宣布要過去中國大陸玩看看參考」，保證國民黨、民眾黨兩黨絕對可以交流的，過去深圳看一下人家怎麼做事、基礎建設，這些政客會不會覺得丟臉？

館長批藍白「為什麼不交流？要算自己有多少選票、損失多少選票？」怒喊他不在乎選不選票，自己挺藍白的時候有在乎得失多少嗎？透露從2023年跳進去，健身房都弄到快倒了，自己在乎嗎？因為他覺得藍白會做事、為人民，覺得幫忙挺過大罷免後會去跟中國交流，會讓台灣人不用花那個錢、年輕人不用去當兵、30幾歲的人還要回到戰場送死。

館長怒斥藍白滿口禮義廉恥，還不是跟民進黨一樣哈著美國，喊話他就是做好自己，「台灣人民會看得懂的，人家要的就是穩定」，苦嘆40多歲還買不起房，就為了你們這些政客，要符合美國人的利益，「我無所謂，幾家公司、幾百個員工的未來都敢賠給國民黨、民眾黨，聲聲地呼喚快談吧，到底在搞什麼，2027很快就快來了，2026藍白忙著打選戰，2027忙著總統初選，難怪被人家看笑話、看不起台灣政治，解決最大問題沒有？美國永遠利益台灣對中國的恐懼，在勒索台灣，如果每一分錢都可以花在台灣人民身上，台灣人民現在是幸福的」。

